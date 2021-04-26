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В Португалии впервые с августа нет летальных случаев от COVID

Автор: РБК-Украина

За сутки не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса в Португалии. Это впервые с августа 2020 года.

Об этом пишет местное издание O Minho.

Сообщается, что по данным Главного управления здравоохранения, за последние 24 часа в Португалии не было ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19. До этого единственный день без регистрации летальных случаев был 3 августа 2020 года.

Также сообщается, что за сутки подтвердили 196 новых случаев COVID, 84 из них - на севере страны. Под активным наблюдением находятся 498 человек, 365 госпитализированы (+17) и 91 находятся в реанимации (-7).

Напомним, до этого в Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID. В стране с начала пандемии подтверждено более 800 000 случаев COVID-19, из них более 6 000 летальных

Также сообщалось, что в мире сделали уже больше 1 миллиарда прививок вакцинами от коронавируса. Больше всего инъекций сделали в США. Но стоит отметить, что 58% от количества всех введенных вакцин получили жители только трех стран.

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