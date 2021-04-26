У Португалії вперше з серпня немає летальних випадків від COVID

За добу не зафіксували жодного летального випадку від коронавірусу в Португалії . Це вперше з серпня 2020 року.

Повідомляється, що за даними Головного управління охорони здоров'я, за останні 24 години в Португалії не було жодного випадку смерті серед пацієнтів з COVID-19. До цього єдиний день без реєстрації летальних випадків був 3 серпня 2020 року.

Також повідомляється, що за добу підтвердили 196 нових випадків COVID, 84 з них - на півночі країни. Під активним наглядом перебувають 498 осіб, 365 госпіталізовані (+17) і 91 знаходяться в реанімації (-7).