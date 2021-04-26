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У Португалії вперше з серпня немає летальних випадків від COVID

Автор: РБК-Україна

За добу не зафіксували жодного летального випадку від коронавірусу в Португалії. Це вперше з серпня 2020 року.

Про це пише місцеве видання O Minho.

Повідомляється, що за даними Головного управління охорони здоров'я, за останні 24 години в Португалії не було жодного випадку смерті серед пацієнтів з COVID-19. До цього єдиний день без реєстрації летальних випадків був 3 серпня 2020 року.

Також повідомляється, що за добу підтвердили 196 нових випадків COVID, 84 з них - на півночі країни. Під активним наглядом перебувають 498 осіб, 365 госпіталізовані (+17) і 91 знаходяться в реанімації (-7).

Нагадаємо, до цього в Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували смертей від COVID. У країні з початку пандемії підтверджено понад 800 000 випадків COVID-19, з них понад 6 000 летальних

Також повідомлялося, що у світі зробили вже більше 1 мільярда щеплень вакцинами від коронавірусу. Найбільше ін'єкцій зробили в США. Але варто відзначити, що 58% від кількості всіх введених вакцин отримали жителі тільки трьох країн.

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