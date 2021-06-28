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Португалия вводит обязательный карантин для непривитых британцев

Автор: Андрей Василюк

Британцы, которые не были вакцинированы от коронавируса, при прибытии в Португалию должны уйти на 14-дневный карантин. Новое правило введено с 28 июня и будет действовать минимум до 11 июля.

Об этом сообщает правительство Португалии, передает Reuters.

Новое правило было введено на фоне роста количества случаев коронавируса в Португалии, где количество ежедневных новых инфекций COVID-19 возвращается к уровню февраля, когда страна с численностью чуть более 10 миллионов находилась на строгом локдауне.

Ежедневные случаи коронавируса также растут в Великобритании в течение месяца.

"Британцы, которые прибывают в Португалию воздушным, наземным или морским путем, должны показать, что они полностью вакцинированы или уйти на самоизоляцию в течение 14 дней дома или в месте, о котором уведомлены органы здравоохранения", - говорится в сообщении правительства.

Португальские органы здравоохранения обвинили более заразный вариант коронавируса "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, но быстро распространился и в Британии, в росте количества случаев инфекций. Более 70% случаев COVID-19 в районе Лиссабона идентифицируются сейчас как вариант Delta.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус ранее заявил, что "Дельта"-штамм коронавируса является наиболее заразным из выявленных вариантов коронавируса. Он быстро распространяется среди невакцинированных людей.

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