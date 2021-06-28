Португалія запроваджує обов'язковий карантин для невакцинованих британців

Нове правило було запроваджено на тлі зростання кількості випадків коронавірусу у Португалії, де кількість щоденних нових інфекцій COVID-19 повертається до рівня лютого, коли країна з чисельністю трохи понад 10 мільйонів знаходилася на суворому локдауні.

Щоденні випадки коронавірусу також зростають у Великобританії протягом місяця.

"Британці, які прибувають до Португалії повітряним, наземним або морським шляхом, повинні показати, що вони повністю вакциновані або піти на самоізоляцію протягом 14 днів вдома або в місці, про яке повідомлено органи охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні уряду.

Португальські органи охорони здоров'я звинуватили більш заразний варіант коронавірусу "Дельта", який вперше був виявлений в Індії, але швидко поширився і в Британії, у зростанні кількості випадків інфекцій. Понад 70% випадків COVID-19 у районі Лісабона ідентифікуються наразі як варіант Delta.