Последствия ограничений. Киевский автовокзал остался без 40% рейсов

По его словам, перевозчики еще накануне вечером предупредили, что не выставят автобусы на рейсы. Теперь они собирают пассажиров неподалеку, за территорией вокзала, на нелегальной стоянке.

В то же время на официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики.

На центральном автовокзале работает рейдовая группа Нацполиции и Госпотребслужбы. Они проверяют наличие сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на COVID у водителей и пассажиров. Нарушений пока не было.

Представитель Госпродпотребслужбы Виктор Сергиенко пояснил РБК-Украина, что рейдовые группы сегодня вышли на официальные объекты перевозок.

"Нелегалов" же будет проверять полиция на дорогах между областями. По его словам, высаживать из автобусов пассажиров не будут, но на водителя составят протокол.

Так, за перевозку пассажиров без тестов или сертификатов им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.