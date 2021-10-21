Наслідки обмежень. Київський автовокзал залишився без 40% рейсів

За його словами, перевізники ще напередодні ввечері попередили, що не виставлять автобуси на рейси. Тепер вони збирають пасажирів неподалік, за територією вокзалу, на нелегальній стоянці.

Водночас на офіційному автовокзалі залишилися переважно міжнародні перевізники.

На Центральному автовокзалі працює рейдова група Нацполіції і Держпродспоживслужби. Вони перевіряють наявність сертифікатів вакцинації або негативних тестів на COVID у водіїв і пасажирів. Порушень поки не було.

Представник Держпродспоживслужби Віктор Сергієнко пояснив РБК-Україна, що рейдові групи сьогодні вийшли на офіційні об'єкти перевезень.

"Нелегалів" же буде перевіряти поліція на дорогах між областями. За його словами, висаджувати з автобусів пасажирів не будуть, але на водія складуть протокол.

Так, за перевезення пасажирів без тестів або сертифікатів їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.