"Постоянный поток людей": в пяти городах Полтавской области заработали центры вакцинации

В Полтавской области утром открылись центры вакцинации от коронавируса. Они заработали сразу в пяти городах.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе главы Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Центры вакцинации открылись вовремя, как и было запланировано. Поток людей там постоянный.

"Мы планировали их открыть в 9 утра, но из-за того, что было очень большое количество желающих вакцинироваться, мы открыли их немного раньше. Пять центров работают по всей области - Полтава, Кременчук, Лубны, Миргород, Горишние Плавни", - рассказал пресс-секретарь Максим Ковалев.

По его словам, центры в Полтаве и Кременчуге могут сделать минимум по тысяче привывок за день. Центры в других городах - по 300 за день. Вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.

"Люди стоят в очередях с соблюдением дистанций. На входе им делают температурный скрининг. Они проходят в зал ожидания, далее следуют на регистрацию, заполняют согласие. Далее идут в кабинет прививки. Работают отдельные кабинеты прививки для мужчин и женщин", - добавили в пресс-службе Синегубова.

Что касается Полтавы, там большой поток людей. Из-за этого центр вакцинации заработал на пол часа раньше.

"Работают шесть столов для вакцинации, и они постоянно все заняты. Постоянно люди подходят. На одного человека три минуты примерно. Людей очень много", - добавил Ковалев.

Как известно, Полтавская область первой в Украине запустила центры вакцинации не только в областных центрах, но и в других городах региона.

Фото: вакцинация в Полтаве (pl.gov.ua)