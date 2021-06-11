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Правила вакцинации в киевском МВЦ изменили: как записаться на прививку

Автор: РБК-Украина

С этих выходных изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Чтобы ускорить темпы вакцинации, мы усовершенствуем работу центра, со следующих выходных алгоритм его работы будет изменен. Теперь чтобы записаться на прививку от COVID-19, нужно зайти на сайт сервиса helsi.me и выбрать желаемый день и время вакцинации. Подтверждение записи вы получите СМС-сообщением. Его нужно будет показать на пункте вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой в приложении "Дія", - отметил Кличко.

Он также добавил, что процедура вакцинации занимает больше времени у людей, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Поэтому для экономии времени перед вакцинацией в МВЦ нужно подписать декларацию.

Напомним, ранее РБК-Украина уже писало, что в Киеве открыли предварительную запись на вакцинацию в МВЦ через мобильное приложение.

Также издание писало о том, как и где работают центры массовой вакцинации.

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