RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Правила вакцинації в київському МВЦ змінили: як записатися на щеплення

Автор: РБК-Україна

З цих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID у Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Щоб прискорити темпи вакцинації, ми вдосконалюємо роботу центру, з наступних вихідних алгоритм його роботи буде змінений. Тепер щоб записатися на щеплення від COVID-19, потрібно зайти на сайт сервісу helsi.me і обрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису ви отримаєте СМС-повідомленням. Його потрібно буде показати на пункті вакцинації разом з паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою в додатку "Дія", - зазначив Кличко.

Він також додав, що процедура вакцинації займає більше часу у людей, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Тому для економії часу перед вакцинацією в МВЦ треба підписати декларацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна вже писало, що в Києві відкрили попередній запис на вакцинацію в МВЦ через мобільний додаток.

Також видання писало про те, як і де працюють центри масової вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиїввакцинаціяКоронавірус