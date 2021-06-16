Правила зон карантина изменили. "Желтый" уровень будут вводить сразу на всю страну: когда и как

Правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина. В частности, теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.
"Оранжевая" и "красная" зоны по-прежнему будут вводиться в отдельных областях, в зависимости от эпидемической ситуации там.
В "желтую" зону вся территория страны будет попадать, если в течение 3 дней подряд на всей территории будет фиксироваться один из признаков:
"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.
Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.
В случае введения "желтого" уровня на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения:
Напомним, сегодня правительство продлило действие карантина до 31 августа, но с послаблениями. В частности, в Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей и без соблюдения дистанции
Кроме того, от украинцев теперь не будут требовать ПЦР-тест на границе.