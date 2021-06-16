Правила зон карантину змінили. "Жовтий" рівень будуть вводити відразу на всю країну: коли та як

"Помаранчева" та "червона" зони, як і раніше, будуть вводитися в окремих областях, залежно від епідемічної ситуації там.

Коли вводитимуть "жовтий" рівень

У "жовту" зону вся територія країни потраплятиме, якщо протягом 3 днів поспіль на всій території буде фіксуватися одна з ознак:

кількість виявлених нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - більше ніж 75 ;

; коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена) - більше як 4 відсотки ;

; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше ніж 300 ;

; наявність підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Жовтий" рівень епідемічної безпеки буде вводитися державною комісією ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров’я.

Якщо ситуація нормалізується та зберігатиметься протягом 7 днів поспіль, то країна повернеться до "зеленої" зони.

Які обмеження діють в "жовтій" зоні

У разі введення "жовтого" рівня на всій території країни будуть запроваджуватися наступні обмеження: