Правила зон карантину змінили. "Жовтий" рівень будуть вводити відразу на всю країну: коли та як

Уряд вніс зміни до правил введення кольорових зон адаптивного карантину. Зокрема, тепер "зелена" та "жовта" зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України.
"Помаранчева" та "червона" зони, як і раніше, будуть вводитися в окремих областях, залежно від епідемічної ситуації там.
У "жовту" зону вся територія країни потраплятиме, якщо протягом 3 днів поспіль на всій території буде фіксуватися одна з ознак:
"Жовтий" рівень епідемічної безпеки буде вводитися державною комісією ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров’я.
Якщо ситуація нормалізується та зберігатиметься протягом 7 днів поспіль, то країна повернеться до "зеленої" зони.
У разі введення "жовтого" рівня на всій території країни будуть запроваджуватися наступні обмеження:
Нагадаємо, сьогодні уряд продовжив дію карантину до 31 серпня, але з послабленнями. Зокрема, в Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції
Крім того, від українців тепер не будуть вимагати ПЛР-тест на кордоні.