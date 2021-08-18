Есть право не заражаться: в Латвии просят медиков и педагогов привиться от COVID

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступает за вакцинацию от COVID медиков и педагогов. При этом прививки для них не являются обязательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По его мнению, привиться от COVID - это обязанность представителей отдельных профессий. В качестве примера он привел медиков и педагогов. Он также заявил, что у граждан при получении какой-либо услуги есть право не заразиться коронавирусом.

"Я понимаю эмоции, но мы друг друга не враги, поскольку враг - пандемия", - добавил Кариньш.

Он также отметил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в Латвии нужно будет ввести ограничения для не вакцинированных, в частности, на массовые собрания.