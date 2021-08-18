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Есть право не заражаться: в Латвии просят медиков и педагогов привиться от COVID

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступает за вакцинацию от COVID медиков и педагогов. При этом прививки для них не являются обязательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По его мнению, привиться от COVID - это обязанность представителей отдельных профессий. В качестве примера он привел медиков и педагогов. Он также заявил, что у граждан при получении какой-либо услуги есть право не заразиться коронавирусом.

"Я понимаю эмоции, но мы друг друга не враги, поскольку враг - пандемия", - добавил Кариньш.

Он также отметил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в Латвии нужно будет ввести ограничения для не вакцинированных, в частности, на массовые собрания.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск обратился ко всем людям с призывом сделать прививки от коронавируса "на благо всех". Он заявил, что вакцинация сможет положить конец пандемии.

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ЛатвияКоронавирусВакцинация