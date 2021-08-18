Є право не заражатися: в Латвії просять медиків і педагогів щепитися від COVID

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш виступає за вакцинацію від COVID медиків і педагогів. При цьому щеплення для них не є обов'язковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

На його думку, щепитися від COVID - це обов'язок представників окремих професій. Як приклад він навів медиків і педагогів. Він також заявив, що у громадян при отриманні будь-якої послуги є право не заразитися коронавірусом.

"Я розумію емоції, але ми один одного не вороги, оскільки ворог - пандемія", - додав Каріньш.

Він також зазначив, що при погіршенні епідеміологічної ситуації в Латвії потрібно буде ввести обмеження для не вакцинованих, зокрема, на масові збори.