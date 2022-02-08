"Предпосылок нет": эксперт о сроках завершения COVID-волны в Украине

"Сегодня предпосылок к тому, что эта волна закончится, еще нет. Поэтому волна еще будет продолжаться. Но сколько это будет месяц, два или три, будет зависеть от того, какие меры будут применяться. Если все будет, как сейчас, то еще не скоро волна закончится", - пояснила она.

По словам Чумаченко, вводить жесткие карантинные правила сейчас не нужно, в то же время необходимо провести разъяснительную работу с населением.

"Людям нужно разъяснять, что при малейших симптомах нужно остаться дома и работать дистанционно, чтобы не заражать других людей... Ну и конечно нужно соблюдать дистанцию и носить маски", - сказала профессор.

Кроме того, как отметила эксперт, необходимо вакцинироваться, а тем кто уже получил две прививки, необходимо получить бустерную дозу.

"Если люди думают, что если пренебрегать правилами, то все само прекратится, то этого не случится", - резюмировала она.