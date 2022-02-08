"Передумов немає": експерт про терміни завершення COVID-хвилі в Україні

"Сьогодні передумов до того, що ця хвиля закінчиться, ще немає. Тому хвиля ще триватиме. Але скільки це буде, місяць, два або три, буде залежати від того, які заходи будуть застосовуватися. Якщо все буде, як зараз, то ще не скоро хвиля закінчиться", - пояснила вона.

За словами Чумаченко, вводити жорстких карантинних правил зараз не потрібно, водночас необхідно провести роз'яснювальну роботу з населенням.

"Людям потрібно роз'яснювати, що при найменших симптомах потрібно залишатися вдома і працювати дистанційно, щоб не заражати інших людей... Ну і звичайно потрібно дотримуватися дистанції і носити маски", - сказала професор.

Крім того, як зазначила експерт, необхідно вакцинуватися, а тим хто вже отримав два щеплення, необхідно отримати бустерну дозу.

"Якщо люди думають, що якщо нехтувати правилами, то все саме припиниться, - то цього не трапиться", - резюмувала вона.