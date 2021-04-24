UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Премьер-министр Канады получил первую прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи вакцинировались от коронавируса. Первую дозу паре проводили вакциной AstraZeneca.

Об этом пишет CTVnews.

Вакцинацию проводили в пятницу в аптеке. Именно там получает прививки от COVID-19 большая часть канадцев.

Перед тем, как сделать прививку, Трюдо отметил, что это очень волнительный момент, поскольку пара с нетерпением ждала этого. После премьер-министра вакцину от коронавируса получила его жена Софи.

Трюдо призвал всех канадцев вакцинироваться от коронавируса, как только подойдет очередь.

"Если вы имеете право на вакцину, как и мы, убедитесь, чтобы вы получили свою дозу как можно скорее" - сказал Трюдо.

Также на своей странице в Twitter Трюдо выложил фотографии с момента вакцинации.

"Сегодня настала наша очередь сделать прививку, и мы с Софи сделали это. И мы рады, что сделали это!", - написал Трюдо,

Отметим, что в начале пандемии в марте 2020 года, еще до введения Канадой карантинных ограничений, жена премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо заболела коронавирусом после возвращения из-за границы.

Напомним, в Украине новую партию вакцины AstraZeneca используют за две недели. Об этом заявил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в ЕМА рассказали, как часто могут происходить случаи тромбоза от этой вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинация