Премия за вакцину: в Ивано-Франковске учителей будут поощрять к COVID-прививкам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью городского головы на радио "Западный Полюс".

"Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. То есть вакцинировались - получайте премию от города", - сказал Марцинкив.

По его словам, в городе есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть заведения, где получили прививки менее чем 30% педагогов.

Мэр отметил, что в школах и садиках необходимо увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы не переходили на дистанционное обучение.