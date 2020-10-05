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Пресс-секретарь Трампа заразилась COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 05 октября 2020 18:58
Пресс-секретарь Трампа заразилась COVID-19 Фото: Кейли Макинэни (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

У пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни подтвердили заражение коронавирусом. Она будет работать на самоизоляции.

Об этом она сообщила в Twitter.

По ее словам, она регулярно сдавала тесты на COVID-19.

"В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет. Я начну процесс карантина и продолжу работать от имени американского народа удаленно", - написала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Кроме того, коронавирус подтвердили у главы избирательного штаба Трампа Билла Степиена.

Также положительный тест на коронавирус получил и личный помощник Трампа Ник Луна.

Добавим, что в Белом доме также выявили два случая заражения коронавирусом. Наличие вируса подтвердили у сотрудника пресс-службы администрации президента и у журналиста.

При этом отрицательные тесты на коронавирус получили госсекретарь США Майк Помпео и кандидат в президенты США Джо Байден, который ранее участвовал в публичных дебатах с Трампом.

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