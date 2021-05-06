Президент Бразилии назвал COVID-19 частью биологической войны, намекнув на Китай

Как предположил президент Бразилии, коронавирус мог быть создан в лаборатории Китаем, чтобы применить его против других стран с экономической целью. Он добавил, что именно ВВП Китая вырос больше всего во время пандемии коронавируса.

"Это новый вирус, никто не знает, возник он в лаборатории или от человека, который съел больное животное. Военные знают, что это часть химической, бактериологической и радиологической войны. Неужели нам не грозит новая война? ВВП какой страны вырос больше всего?", - сказал Болсонару.

В прошлом году Китай, в отличие от других государств мира, заявил о росте ВВП на фоне пандемии коронавируса. ВВП Китая в прошлом году вырос на 2,3%, достигнув почти 14,7 трлн долларов. В то же время первая вспышка коронавируса была зафиксирована именно в Китае - в городе Ухань. Именно оттуда, предварительно, коронавирус и начал распространяться по миру.