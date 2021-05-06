Президент Бразилии назвал COVID-19 частью биологической войны, намекнув на Китай

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пандемия коронавируса является частью биологической или химической войны. Он намекнул, что эту войну якобы ведет Китай.
Об этом сообщило бразильское агентство Brazilian Report.
Как предположил президент Бразилии, коронавирус мог быть создан в лаборатории Китаем, чтобы применить его против других стран с экономической целью. Он добавил, что именно ВВП Китая вырос больше всего во время пандемии коронавируса.
"Это новый вирус, никто не знает, возник он в лаборатории или от человека, который съел больное животное. Военные знают, что это часть химической, бактериологической и радиологической войны. Неужели нам не грозит новая война? ВВП какой страны вырос больше всего?", - сказал Болсонару.
В прошлом году Китай, в отличие от других государств мира, заявил о росте ВВП на фоне пандемии коронавируса. ВВП Китая в прошлом году вырос на 2,3%, достигнув почти 14,7 трлн долларов. В то же время первая вспышка коронавируса была зафиксирована именно в Китае - в городе Ухань. Именно оттуда, предварительно, коронавирус и начал распространяться по миру.
Добавим, сейчас в Бразилии проводится расследование в отношении президента Болсонару. Расследование касается действий президента в рамках борьбы с коронавирусом, которые считают недостаточными. Болсонару неоднократно выступал против масочного режима, социального дистанцирования и вакцинации.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения после миссии в Китай заявила, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории маловероятна.
Кроме того, в ВОЗ не исключают, что коронавирус мог появиться за пределами Китая и попасть в страну уже после того, как возник где-то в другом месте.