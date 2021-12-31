UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Продлят ли школьные каникулы в Киеве из-за "Омикрона": ответ Рубана

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Ученики вернутся за парты согласно запланированому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24".

"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недель января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - рассказал Рубан.

Напомним, во вторник, 28 декабря, в школах Киева начались каникулы. Они, как сообщали в КГГА, продлятся до 9 января.

Добавим, в этот же день в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Власти призвали жителей придерживаться карантинных правил, действующих в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшкола