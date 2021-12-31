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Чи продовжать шкільні канікули у Києві через "Омікрон": відповідь Рубана

Автор: Марія Кучерявець

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Учні повернуться за парти відповідно до запланованого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

"Немає сьогодні прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки саме в школах. Про це можемо говорити через 3-4 тижня січня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності. Тобто діти в школу підуть", - розповів Рубан.

Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, в школах Києва почалися канікули. Вони, як повідомляли в КМДА, триватимуть до 9 січня.

Додамо, цього ж дня у Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Влада закликала мешканців дотримуватися карантинних правил, які діють у столиці.

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