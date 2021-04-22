Прошли третью волну пандемии: Франция с мая начнет поэтапное смягчение карантина

По словам премьера, с 3 мая будут сняты ограничения на поездки. Однако снятие других карантинных мер запланировано на середину мая.

"Магазины, некоторые культурные и спортивные мероприятия и террасы могут открыться примерно в середине мая, в зависимости от развития ситуации и при определенных условиях, которые могут быть локализированы", - заявил Кастекс.

Он также отметил, что Франция прошла пик третьей волны коронавируса.

"Санитарная ситуация улучшается. Можно считать, что пик третьей волны эпидемии во Франции пройден", - заявил премьер.

Он отметил, что в течение десяти дней во Франции снижается уровень заражения коронавирусом.

"Число ежедневно заболевающих снизилось на 17% за одну неделю и находится в настоящее время на уровне несколько выше 30 тысяч человек в день", - сообщил премьер.