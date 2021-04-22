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Прошли третью волну пандемии: Франция с мая начнет поэтапное смягчение карантина

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что в стране начнут поэтапно смягчать карантинные ограничения, которые были введены из-за COVID-19. Карантин в стране начнут смягчать с 3 мая.

Об этом сообщает BMF TV.

По словам премьера, с 3 мая будут сняты ограничения на поездки. Однако снятие других карантинных мер запланировано на середину мая.

"Магазины, некоторые культурные и спортивные мероприятия и террасы могут открыться примерно в середине мая, в зависимости от развития ситуации и при определенных условиях, которые могут быть локализированы", - заявил Кастекс.

Он также отметил, что Франция прошла пик третьей волны коронавируса.

"Санитарная ситуация улучшается. Можно считать, что пик третьей волны эпидемии во Франции пройден", - заявил премьер.

Он отметил, что в течение десяти дней во Франции снижается уровень заражения коронавирусом.

"Число ежедневно заболевающих снизилось на 17% за одну неделю и находится в настоящее время на уровне несколько выше 30 тысяч человек в день", - сообщил премьер.

Напомним, во Франции хотят использовать QR-код для входа в рестораны и кафе. Это нужно для того, чтоб отслеживать контакты.

Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19.

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