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Пройшли третю хвилю пандемії: Франція з травня почне поетапне пом'якшення карантину

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що в країні почнуть поетапно пом'якшувати карантинні обмеження, які були введені через COVID-19. Карантин в країні почнуть пом'якшувати з 3 травня.

Про це повідомляє BMF TV.

За словами прем'єра, з 3 травня будуть зняті обмеження на поїздки. Однак зняття інших карантинних заходів заплановано на середину травня.

"Магазини, деякі культурні та спортивні заходи і тераси можуть відкритися приблизно в середині травня, в залежності від розвитку ситуації і за певних умов, які можуть бути локалізовані", - заявив Кастекс.

Він також зазначив, що Франція пройшла пік третьої хвилі коронавірусу.

"Санітарна ситуація поліпшується. Можна вважати, що пік третьої хвилі епідемії у Франції пройдено", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що протягом десяти днів у Франції знижується рівень зараження коронавірусом.

"Число щодня хворих знизилося на 17% за один тиждень і знаходиться в даний час на рівні трохи вище 30 тисяч осіб в день", - повідомив прем'єр.

Нагадавши, у Франції хочуть використовувати QR-код для входу в ресторани і кафе. Це потрібно для того, щоб відстежувати контакти.

Крім того, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19.

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