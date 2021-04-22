Пройшли третю хвилю пандемії: Франція з травня почне поетапне пом'якшення карантину

За словами прем'єра, з 3 травня будуть зняті обмеження на поїздки. Однак зняття інших карантинних заходів заплановано на середину травня.

"Магазини, деякі культурні та спортивні заходи і тераси можуть відкритися приблизно в середині травня, в залежності від розвитку ситуації і за певних умов, які можуть бути локалізовані", - заявив Кастекс.

Він також зазначив, що Франція пройшла пік третьої хвилі коронавірусу.

"Санітарна ситуація поліпшується. Можна вважати, що пік третьої хвилі епідемії у Франції пройдено", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що протягом десяти днів у Франції знижується рівень зараження коронавірусом.

"Число щодня хворих знизилося на 17% за один тиждень і знаходиться в даний час на рівні трохи вище 30 тисяч осіб в день", - повідомив прем'єр.