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Против COVID-19 в Украине нужно будет вакцинироваться раз в год, - Радуцкий

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украине необходимо привыкать к новой реальности с коронавирусом. Он прогнозирует, что вакцинироваться против COVID-19 придется раз в год, как, например, от гриппа.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, пока не будет провакциновано 80% населения земного шара, пандемия не закончится.

"Тем более, что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма", - заявил он.

Радуцкий отметил, что дальше будут смотреть - действует или не действует вакцина на новые мутации коронавируса.

"Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться против COVID. Это еще одна причина мировой войны за рынок", - сообщил Радуцкий.

Напомним, в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.

Ранее сообщалось, что в США предупредили о четвертой волне коронавируса. Это связано с появлением новых разновидностей COVID-19.

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Новости Украины вакцинацияМихаил Радуцкий
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