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Проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік, - Радуцький

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україні необхідно звикати до нової реальності з коронавірусом. Він прогнозує, що вакцинуватися проти COVID-19 доведеться раз на рік, як, наприклад, від грипу.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться.

"Тим більше, що вірус мутує. Добре, що зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму", - заявив він.

Радуцький зазначив, що далі будуть дивитись - діє або не діє вакцина на нові мутації коронавірусу.

"Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися проти COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок", - повідомив Радуцький.

Нагадаємо, у Румунії знайшли мутацію "британського" штаму коронавірусу. Вважається, що він може знизити ефективність вакцин.

Раніше повідомлялося, що у США попередили про четверту хвилю коронавірусу. Це пов'язано з появою нових різновидів COVID-19.

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Новини України вакцинаціяМихайло Радуцький
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