Проти COVID-19 в Україні потрібно буде вакцинуватися раз на рік, - Радуцький

За його словами, поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться.

"Тим більше, що вірус мутує. Добре, що зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму", - заявив він.

Радуцький зазначив, що далі будуть дивитись - діє або не діє вакцина на нові мутації коронавірусу.

"Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися проти COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок", - повідомив Радуцький.