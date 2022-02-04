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ПЦР или экспресс. В Минздраве объяснили, когда нужно делать тест на коронавирус

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санврач Игорь Кузин объяснил, когда нужно делать тест на коронавирус. Он отметил, если у пациента есть симптомы ОРВИ и положительный экспресс-тест на коронавирус, то ПЦР делать не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санврача.

"Когда нужно делать тестирование на коронавирус. Если коротко, то при любых симптомах вирусного заболевания (кашель, насморк, боль в горле, температура) - это уже основание для того, чтобы сделать тест. Направление на бесплатное тестирование можно получить у семейного врача", - уточнил он.

По его словам, для установления диагноза результата экспресс-тестирования достаточно.

"Но речь идет лишь о тех случаях, когда у пациента уже есть симптомы вирусного заболевания", - отметил Кузин.

Он пояснил, если у пациента есть симптомы ОРВИ и положительный экспресс-тест на коронавирус, то ПЦР делать не нужно. Впрочем, как добавляют в Минздраве, в случае, если при наличии симптомов болезни экспресс-тест отрицательный, может быть рекомендовано пройти и ПЦР-тест.

Напомним, в Украине за минувшие сутки сделали более 75 тысяч прививок от коронавируса.

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Министерство здравоохранения Украины