ПЦР или экспресс. В Минздраве объяснили, когда нужно делать тест на коронавирус

"Когда нужно делать тестирование на коронавирус. Если коротко, то при любых симптомах вирусного заболевания (кашель, насморк, боль в горле, температура) - это уже основание для того, чтобы сделать тест. Направление на бесплатное тестирование можно получить у семейного врача", - уточнил он.

По его словам, для установления диагноза результата экспресс-тестирования достаточно.

"Но речь идет лишь о тех случаях, когда у пациента уже есть симптомы вирусного заболевания", - отметил Кузин.

Он пояснил, если у пациента есть симптомы ОРВИ и положительный экспресс-тест на коронавирус, то ПЦР делать не нужно. Впрочем, как добавляют в Минздраве, в случае, если при наличии симптомов болезни экспресс-тест отрицательный, может быть рекомендовано пройти и ПЦР-тест.