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ПЛР чи експрес. У МОЗ пояснили, коли варто робити тест на коронавірус

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санлікар Ігор Кузін пояснив, коли варто робити тест на коронавірус. Він зазначив, якщо у пацієнта є симптоми ГРВІ і позитивний експрес-тест на коронавірус, то ПЛР робити не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санлікаря.

"Коли варто робити тестування на коронавірус. Якщо коротко, то при будь-яких симптомах вірусного захворювання (кашель, нежить, біль у горлі, температура) - це вже підстава для того, щоб зробити тест. Направлення на безоплатне тестування можна отримати у сімейного лікаря", - уточнив він.

За його словами, для встановлення діагнозу результату експрес-тестування достатньо.

"Але йдеться лише про ті випадки, коли у пацієнта вже є симптоми вірусного захворювання", - зазначив Кузін.

Він пояснив, якщо у пацієнта є симптоми ГРВІ і позитивний експрес-тест на коронавірус, то ПЛР робити не потрібно. Втім, як додають у МОЗ, у разі, якщо за наявності симптомів хвороби експрес-тест негативний, може бути рекомендовано пройти й ПЛР-тест.

Нагадаємо, в Україні від за минулу добу зробили більш як 75 тисяч щеплень від коронавірусу.

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Мінстерство охорони здоров'я України