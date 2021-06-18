Работу Центра вакцинации в МВЦ могут продлить на всю неделю. В КГГА изучают вопрос

В Киеве власти рассматривают возможность организации работы Центра вакцинации от коронавируса в будние дни. Он развернут на базе Международного выставочного центра (МВЦ).

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Кличко подчеркнул, что Центр принимал посетителей вчера, работает сегодня и в субботу будет работать до 14:00.

"Это связано во-первых с тем, что в минувшие выходные количество желающих прививаться уменьшалось после обеда. Во-вторых, надо дать передохнуть нашим медикам. И в-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будни, чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели", - сказал мэр столицы.