Радуцкий рассказал, каких COVID-вакцин в Украине точно не будет

В Украине не будут использовать COVID-вакцины, которые не имеют регистрации в Евросоюзе и не переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Украинская власть уже договорилась о поставках ряда вакцин.
Об этом интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"В Украине не будет вакцин, которые не имеют регистрации в Евросоюзе и не имеют преквалификации ВОЗ. Это точно. Все остальные могут быть", - отметил нардеп.
Он напомнил, что по инициативе COVAX Украина должна получить вакцины компаний AstraZeneca и Pfizer. Также правительство заключило контракты на закупку вакцин Covishield, Sinovac, NovaVax, и AstraZeneca производства Южной Кореи.
Радуцкий также отметил, что президент Владимир Зеленский в вопросе по поводу договоренностей относительно вакцин много надежд возлагает на Министерство иностранных дел.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки сделано 12 856 прививок от коронавируса первой дозой. Всего с начала кампании вакцинировали уже 304 678 человек одной дозой, еще двое украинцев получили две дозы. Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве - 1710.
За сутки коронавирус подтвердили у 13 276 человек. Больше всего заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.