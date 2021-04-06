Радуцкий рассказал, каких COVID-вакцин в Украине точно не будет

В Украине не будут использовать COVID-вакцины , которые не имеют регистрации в Евросоюзе и не переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Украинская власть уже договорилась о поставках ряда вакцин.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"В Украине не будет вакцин, которые не имеют регистрации в Евросоюзе и не имеют преквалификации ВОЗ. Это точно. Все остальные могут быть", - отметил нардеп.

Он напомнил, что по инициативе COVAX Украина должна получить вакцины компаний AstraZeneca и Pfizer. Также правительство заключило контракты на закупку вакцин Covishield, Sinovac, NovaVax, и AstraZeneca производства Южной Кореи.

Радуцкий также отметил, что президент Владимир Зеленский в вопросе по поводу договоренностей относительно вакцин много надежд возлагает на Министерство иностранных дел.