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Как распознать "Омикрон" у ребенка: названы три главных симптома

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом из-за нового штамма "Омикрон". Министерство здравоохранения назвало три основных симптома его проявления у детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Распознать первые признаки штамма "Омикрон" у детей позволят три основных симптома:

  • резкое повышение температуры;
  • насморк или заложенность носа;
  • так называемое "сухое" голо, когда оно першит и печет - у маленьких детей из-за этого ухудшается аппетит.

Среди характерных проявлений заболевания - в течение первых двух дней после заражения у детей плохо сбивается температура.

Фото: основные симптомы "Омикрона" у детей (t.me/COVID19_Ukraine)

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом более 31 тысячи человек, умерли от последствий инфекции - 310.

Ранее Минздрав рассказал о симптомах "Омикрона", которые чаще всего выявляют у взрослых.

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Министерство здравоохранения УкраиныОмикронКоронавирус