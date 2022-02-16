Как распознать "Омикрон" у ребенка: названы три главных симптома

В Украине продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом из-за нового штамма "Омикрон". Министерство здравоохранения назвало три основных симптома его проявления у детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус_инфо".
Распознать первые признаки штамма "Омикрон" у детей позволят три основных симптома:
Среди характерных проявлений заболевания - в течение первых двух дней после заражения у детей плохо сбивается температура.
Фото: основные симптомы "Омикрона" у детей (t.me/COVID19_Ukraine)
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом более 31 тысячи человек, умерли от последствий инфекции - 310.
Ранее Минздрав рассказал о симптомах "Омикрона", которые чаще всего выявляют у взрослых.