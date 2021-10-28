Когда регион может выйти из "красной" зоны: Минздрав назвал условие

Регион может выйти из "красной" зоны карантина по коронавирусу в случае снижения показателей заболеваемости. Решение об этом принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства здравоохранения Украины.
"Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС - ред.) в случае достижения регионом показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню", - говорится в релизе ведомства.
"Красная" зона адаптивного карантина вводится в регионе при следующих показателях:
При снижении этих показателей комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выводе региона из "красной" зоны.
Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону.
Отметим, на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.
В "желтой" зоне остается три региона - Кировоградская, Закарпатская и Винницкая. Остальные пока относятся к оранжевому уровню эпидбезопасности.