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Когда регион может выйти из "красной" зоны: Минздрав назвал условие

Автор: Дмитрий Кузнецов

Регион может выйти из "красной" зоны карантина по коронавирусу в случае снижения показателей заболеваемости. Решение об этом принимает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства здравоохранения Украины.

"Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС - ред.) в случае достижения регионом показателей, которые характеризуют отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню", - говорится в релизе ведомства.

"Красная" зона адаптивного карантина вводится в регионе при следующих показателях:

  • рост более 50% количества госпитализированных, которые заболели коронавирусом, или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней;
  • количество госпитализированных пациентов с COVID за последние 7 дней превышает 60 случаев на 100 тысяч;
  • коэффициент выявления случая заражения коронавирусом превышает 20%.

При снижении этих показателей комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выводе региона из "красной" зоны.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону.

Отметим, на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.

В "желтой" зоне остается три региона - Кировоградская, Закарпатская и Винницкая. Остальные пока относятся к оранжевому уровню эпидбезопасности.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантин