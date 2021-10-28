Коли регіон може вийти з "червоної" зони: МОЗ назвало умову

Регіон може вийти з "червоної" зони карантину по коронавірусу в разі зниження показників захворюваності. Рішення про це приймає Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Міністерства охорони здоров'я України.

"Рішення про скасування червоного рівня приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС - ред.) у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, що відповідають зазначеному рівню", - йдеться в релізі відомства.

"Червона" зона адаптивного карантину вводиться в регіоні за наступних показників:

зростання понад 50% кількості госпіталізованих, які захворіли на коронавірус, або 65% заповнених ліжок з киснем протягом 7 днів;

кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID за останні 7 днів перевищує 60 випадків на 100 тисяч;

коефіцієнт виявлення випадку зараження коронавірусом перевищує 20%.

При зниженні цих показників комісія з питань ТЕБ та НС може ухвалити рішення про виведення регіону з "червоної" зони.