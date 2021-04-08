Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины

Все больше регионов Украины вводят локдаун из-за ухудшения эпидситуации. На 8 апреля жесткий карантин "красной" зоны действует в 10 областях и Киеве. Кроме того, в ряде городов местные власти самостоятельно усилили ограничения для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.

Подробно о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Кто находится в "красной" зоне

По данным Минздрава, на сегодняшний день "красный" уровень эпидемиологической опасности установлен в Киеве, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черновицкой и Черниговской областях.

С 9 апреля в "красную" зону войдут также Запорожская и Хмельницкая области.

В этих регионах действуют максимальные ограничения. В частности, под запретом:

все массовые мероприятия;

обслуживание посетителей в заведениях общепита (только заказы на вынос);

деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;

работа развлекательных заведений, учреждений культуры;

прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;

посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);

запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.

"Красная" зона может быть отменена, если показатели по заболеваемости в регионе достигают нормы и сохраняются на протяжении 5 суток.

Локдаун в Киеве

Карантин в столице усилили 20 марта. Решением КГГА на три недели были введены запреты "красной" зоны. Однако из-за роста заболеваемости с 5 апреля установлены дополнительные ограничения. Срок действия локдауна продлен до 16 апреля.

Помимо указанных выше запретов "красной" зоны в Киеве действуют транспортные ограничения. Метро и наземный общественный транспорт работают в режиме спецперевозок - только по пропускам для работников критической инфраструктуры.

Закрыты детские сады и дошкольные учреждения, все школьники учатся дистанционно. Отменены плановые госпитализации, кроме неотложных состояний, помощи беременным, онкобольным.

Львов

Во Львове локдаун действует с 19 марта. Из-за критической эпидситуации срок действия жестких ограничений продлевали несколько раз. На данный момент комиссия по ТЭБ и ЧС установила очередную дату - до 19 апреля.

В городе закрыты театры, музеи, ТРЦ, развлекательные заведения. Кафе и рестораны обслуживают на вынос, запрещена работа летних площадок. Транспорт функционирует в режиме спецперевозок, отменен льготный проезд. Школьники учатся дистанционно. В детских садах работают только дежурные группы.

Тернополь

Тернопольская область на настоящий момент находится в "оранжевой" зоне. Однако с 8 апреля в Тернополе карантин усилен по решению местных властей.

Так, отменяются все массовые мероприятия, усиливается контроль соблюдения карантинных мер в ТРЦ, закрываются развлекательные центры. Религиозные мероприятия разрешается проводить только на улице.

С 12 апреля, школьники 5-11 классов переходят на дистанционный режим учебы. Также с понедельника кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках или на вынос.

Чернигов и область

Ограничения "красной" зоны в регионе действуют с 29 марта. При этом дополнительные запреты введены в Чернигове с 8 апреля. В частности, обязательный масочный режим на территориях общего пользования (улицы, парки, скверы и т.д.). Общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.

С 12 апреля запрещается посещение учебных заведений всех форм собственности. В детских садах будут работать только дежурные группы для детей медицинских работников.

Запорожская область

С 00:00 9 апреля в регионе устанавливаются запреты "красной" зоны карантина. Отменяются массовые мероприятия, запрещается обслуживание в кафе, ресторанах, запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, не будут работать театры, кинотеатры, развлекательные заведения.

Стоит отметить, что дополнительные транспортные ограничения вводить не будут. Общественный транспорт продолжить курсировать в обычном режиме при соблюдении допустимого количества пассажиров по числу мест для сидения.

Хмельницкая область

По показателям заболеваемости, 9 апреля регион войдет в "красную" зону с запретами на массовые мероприятия, работу общепита, ТРЦ, магазинов непродовольственной группы товаров, развлекательных и культурных заведений.

Кроме этого, в Хмельницкой области уже с 8 апреля отменено курсирование электричек. Посадка и высадка пассажиров на станциях в данном регионе запрещается.

Николаевская область

Локдаун в Николаеве действует с 24 марта. Общественный транспорт в городе работает по графику: с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Запрещено проведение ярмарок, деятельность непродовольственных рынков, торговля с автотранспортных средств и прицепов. Все школьники с 1-го по 11-й класс переведены на дистанционный режим обучения. Также запрещены массовые мероприятия, кафе и рестораны работают на вынос, закрыты театры, кинотеатры, развлекательные центры.

Отметим, вся Николаевская область отнесена к "красной" зоне карантина с 27 марта.

Одесская область

"Красная" зона действует в Одесской области с 23 марта. На дистанционное обучение перешли ученики 5-11 классов, школьники начальных классов продолжают учиться очно.

Закрыты кафе и рестораны, развлекательные и культурные заведения, непродовольственные магазины. Общественный транспорт работает с ограничением пассажиров по количеству мест для сидения.

Харьков

Харьковская область находится под угрозой "красного" уровня эпидопасности, а с 10 апреля в Харькове начнут действовать дополнительные карантинные меры.

По решению местных властей, с субботы в городе ограничивается режим работы кафе и ресторанов, а также непродовольственных магазинов - до 20:00.

В понедельник, 12 апреля школьники 5-11 классов перейдут на дистанционный формат учебы. При этом ученики 1-4 классов продолжат посещать учебные заведения. Метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.

Днепр

Усиленный карантин в Днепре введен с 24 марта по 13 апреля. Несмотря на то, что Днепропетровская область находится в "оранжевой" зоне, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила присутствие зрителей на спортивных матчах.

Также ограничено время для льготных перевозок пассажиров - только с 10:00 до 15:00. В заведениях торговли запрещено обслуживание покупателей, если не соблюдается условие - не более 1 человека на 10 кв.м. С 29 марта школьники 5-11 классов учатся дистанционно.

Винницкая область

Регион находится в "оранжевой" зоне, но с 3-го по 12 апреля в Винницкой области действуют ограничения локдауна.

Так, запрещены массовые мероприятия, работа театров, кино, прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха, проведение религиозных мероприятий в помещении при несоблюдении условия - 1 человек на 5 кв.м, на улице - социальная дистанция не менее 1,5 м. Школьники 1-11 классов перешли на дистанционное обучение.

Херсонская область

На протяжении нескольких дней в регионе ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Хотя Херсонская область остается единственным регионом в "желтой" зоне, 8 апреля региональная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантина.

В частности, запрещается: прием посетителей в кафе и ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных магазинов, спортзалов, проведение массовых мероприятий, деятельность непродовольственных рынков.

Также запрещается посещение детских садов. Общественный транспорт будет работать с ограничением количества пассажиров - не более 50% мест для сидения.

Ивано-Франковская область

Карантин на Прикарпатье усилили 26 февраля. В регионе были введены ограничения "красной" зоны, на въездах и выездах в область установили КПП, на карантин закрыли горнолыжный курорт "Буковель". "Укрзализныця" приостановила посадку/высадку пассажиров на станциях Ивано-Франковской области.

К апрелю эпидситуация начала стабилизироваться. 29 марта в регионе сняли блокпосты. С 5 апреля школьники 1-4 классов вернулись за парты, открыли детские сады. Как заявили в Минздраве, при сохранении такой динамики область в ближайшее время может выйти из "красной" зоны.