Регіони локдауна. Як посилюють карантин в областях України

Все більше регіонів України вводять локдаун через погіршення епідситуації. На 8 квітня жорсткий карантин "червоної" зони діє в 10 областях і Києві. Крім того, в ряді міст місцева влада самостійно посилила обмеження для стримування зростання захворюваності на COVID-19.

Детально про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Хто перебуває в "червоній" зоні

За даними МОЗ, на сьогоднішній день "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки встановлений в Києві, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

З 9 квітня до "червоної" зони увійдуть також Запорізька та Хмельницька області.

У цих регіонах діють максимальні обмеження. Зокрема, під забороною:

всі масові заходи;

обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування (тільки замовлення на винос);

діяльність непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;

робота розважальних закладів, закладів культури;

прийом відвідувачів в басейнах, спортзалах, фітнес-центрах;

відвідування освітніх установ (виняток - дитячі сади, 1-4 класи школи);

заборона на роботу міського громадського транспорту вводиться рішенням місцевої влади.

"Червона" зона може бути скасована, якщо показники захворюваності в регіоні досягають норми і зберігаються протягом 5 діб.

Локдаун у Києві

Карантин в столиці посилили 20 березня. Рішенням КМДА на три тижні були введені заборони "червоної" зони. Однак через зростання захворюваності з 5 квітня встановлені додаткові обмеження. Термін дії локдауна продовжений до 16 квітня.

Крім зазначених вище заборон "червоної" зони в Києві діють транспортні обмеження. Метро і наземний громадський транспорт працюють в режимі спецперевезень - тільки за перепустками для працівників критичної інфраструктури.

Закрито дитячі садочки і дошкільні установи, всі школярі вчаться дистанційно. Скасовано планові госпіталізації, крім невідкладних станів, допомоги вагітним, онкохворим.

Львів

У Львові локдаун діє з 19 березня. Через критичну епідситуацію термін дії жорстких обмежень продовжували кілька разів. На даний момент комісія з ТЕБ та НС встановила чергову дату - до 19 квітня.

У місті закриті театри, музеї, ТРЦ, розважальні заклади. Кафе і ресторани обслуговують на винос, заборонена робота літніх майданчиків. Транспорт функціонує в режимі спецперевезень, скасовано пільговий проїзд. Школярі вчаться дистанційно. У дитячих садках працюють тільки чергові групи.

Тернопіль

Тернопільська область на даний момент знаходиться в "помаранчевій" зоні. Однак з 8 квітня в Тернополі карантин посилений за рішенням місцевої влади.

Так, скасовуються всі масові заходи, посилюється контроль дотримання карантинних заходів в ТРЦ, закриваються розважальні центри. Релігійні заходи дозволяється проводити тільки на вулиці.

З 12 квітня, школярі 5-11 класів переходять на дистанційний режим навчання. Також з понеділка кафе і ресторани зможуть обслуговувати відвідувачів тільки на літніх майданчиках або на винос.

Чернігів і область

Обмеження "червоної" зони в регіоні діють з 29 березня. При цьому додаткові заборони введені в Чернігові з 8 квітня. Зокрема, обов'язковий масковий режим на територіях загального користування (вулиці, парки, сквери і т.д.). Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.

З 12 квітня забороняється відвідування навчальних закладів усіх форм власності. У дитячих садках працюватимуть тільки чергові групи для дітей медичних працівників.

Запорізька область

З 00:00 9 квітня в регіоні встановлюються заборони "червоної" зони карантину. Скасовуються масові заходи, забороняється обслуговування в кафе, ресторанах, забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, не працюватимуть театри, кінотеатри, розважальні заклади.

Варто зазначити, що додаткові транспортні обмеження вводити не будуть. Громадський транспорт продовжити курсувати в звичайному режимі при дотриманні допустимої кількості пасажирів за кількістю місць для сидіння.

Хмельницька область

За показниками захворюваності, 9 квітня регіон увійде в "червону" зону з заборонами на масові заходи, роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, магазинів непродовольчої групи товарів, розважальних і культурних закладів.

Крім цього, в Хмельницькій області вже з 8 квітня скасовано курсування електричок. Посадка і висадка пасажирів на станціях у даному регіоні забороняється.

Миколаївська область

Локдаун у Миколаєві діє з 24 березня. Громадський транспорт в місті працює за графіком: з 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Заборонено проведення ярмарків, діяльність непродовольчих ринків, торгівлю з автотранспортних засобів і причепів. Всі школярі з 1-го по 11-й клас переведені на дистанційний режим навчання. Також заборонені масові заходи, кафе і ресторани працюють на винос, закриті театри, кінотеатри, розважальні центри.

Відзначимо, вся Миколаївська область віднесена до "червоної" зони карантину з 27 березня.

Одеська область

"Червона" зона діє в Одеській області з 23 березня. На дистанційне навчання перейшли учні 5-11 класів, школярі початкових класів продовжують вчитися очно.

Закрито кафе і ресторани, розважальні та культурні заклади, непродовольчі магазини. Громадський транспорт працює з обмеженням пасажирів за кількістю місць для сидіння.

Харків

Харківська область знаходиться під загрозою "червоного" рівня епіднебезпеки, а з 10 квітня в Харкові почнуть діяти додаткові карантинні заходи.

За рішенням місцевої влади, з суботи в місті обмежується режим роботи кафе і ресторанів, а також непродовольчих магазинів - до 20:00.

У понеділок, 12 квітня школярі 5-11 класів перейдуть на дистанційний формат навчання. При цьому учні 1-4 класів продовжать відвідувати навчальні заклади. Метро і громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі.

Дніпро

Посилений карантин в Дніпрі введений з 24 березня по 13 квітня. Незважаючи на те, що Дніпропетровська область знаходиться в "помаранчевій" зоні, міська комісія з надзвичайних ситуацій заборонила присутність глядачів на спортивних матчах.

Також обмежено час для пільгових перевезень пасажирів - тільки з 10:00 до 15:00. В закладах торгівлі заборонено обслуговування покупців, якщо не дотримується умова - не більше 1 людини на 10 кв.м. З 29 березня школярі 5-11 класів навчаються дистанційно.

Вінницька область

Регіон знаходиться в "помаранчевій" зоні, але з 3-го по 12 квітня у Вінницькій області діють обмеження локдауну.

Так, заборонені масові заходи, робота театрів, кіно, прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення релігійних заходів у приміщенні при недотриманні умови - 1 людина на 5 кв.м, на вулиці - соціальна дистанція не менше 1,5 м. Школярі 1-11 класів перейшли на дистанційне навчання.

Херсонська область

Протягом декількох днів у регіоні погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Хоча Херсонська область залишається єдиним регіоном в "жовтій" зоні, 8 квітня регіональна комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про посилення карантину.

Зокрема, забороняється: прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих магазинів, спортзалів, проведення масових заходів, діяльність непродовольчих ринків.

Також забороняється відвідування дитячих садків. Громадський транспорт працюватиме з обмеженням кількості пасажирів - не більше 50% місць для сидіння.

Івано-Франківська область

Карантин на Прикарпатті посилили 26 лютого. У регіоні були введені обмеження "червоної" зони, на в'їздах і виїздах в область встановили КПП, на карантин закрили гірськолижний курорт "Буковель". "Укрзалізниця" припинила посадку та висадку пасажирів на станціях Івано-Франківської області.

На початку квітня епідситуація дещо стабілізувалася. 29 березня в регіоні зняли блокпости. З 5 квітня школярі 1-4 класів повернулися за парти, відкрили дитячі сади. Як заявили в МОЗ, при збереженні такої динаміки область найближчим часом може вийти з "червоної" зони.