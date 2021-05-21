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Регулятор ЕС не рекомендует вторую дозу вакцины AstraZeneca людям с тромбами

Автор: Андрей Василюк

Регулятор ЕС по лекарственным средствам заявил 21 мая, что вторую дозу вакцины против COVID-19 от AstraZeneca нельзя делать тем, у кого возникли тромбы и людям с низким уровнем тромбоцитов. Такие пациенты нуждаются в особой медицинской помощи.

Об этом сообщает Reuters.

Рекомендации для медицинских работников были предоставлены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в рамках постоянного обзора редких сгустков крови, возможно связанных с прививкой против коронавируса, а также вакциной от Johnson & Johnson.

В пятницу EMA также заявила, что в течение трех недель после получения первой вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), пациенты должны контролироваться на предмет наличия признаков тромбов или низкого уровня тромбоцитов. Отмечается, что лицам, имеющим сгустки, нужно оказывать особую помощь.

EMA рассматривает случаи тромбоза в животе и мозге с марта, и с тех пор рекомендует производителям предупреждать о проблемах со свертываемостью крови. При этом регулятор отмечает, что общая польза вакцин превышает любой риск.

Напомним, в апреле Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

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