Религиозных причин отказываться от вакцинации нет, - предстоятели церквей в Украине

Во встрече приняли участие предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ мп) Онуфрий и глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук.

"На встрече президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришли к общей позиции относительно вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной", - говорится в сообщении.

Зеленский, со своей стороны, обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19.

"Для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации", - сказал президент.