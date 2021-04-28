Релігійних причин відмовлятися від вакцинації немає, - предстоятелі церков в Україні

У зустрічі взяли участь предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній, предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Онуфрій та глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук.

"На зустрічі президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною", - йдееться в повідомленні.

Зеленський, зі свого боку, звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19.

"Для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації", - сказав президент.