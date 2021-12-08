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Решение уже принято. Кто и когда получит третью дозу COVID-вакцины

Автор: Мария Кучерявец

В Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина в эфире "Завтрака с 1+1".

"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.

По его словам, речь идет о людях, которые:

  • получают гормональную терапию,
  • перенесли трансплантацию,
  • ВИЧ-инфицированные.

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета", - отметил Кузин.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.

"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не ранее, чем с середины, или конца января следующего года. Сейчас она не рекомендована", - резюмировал он.

Напомним, недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по примеру Европы, если в ЕС будет принято такое решение.

Добавим, в Минздраве заявляли, что начало бустерной вакцинации зависит от нескольких факторов. Среди них необходимость прививать не менее 60% украинцев первой дозой или 50% – двумя.

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