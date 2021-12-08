Рішення вже ухвалено. Хто та коли отримає третю дозу COVID-вакцини

В Україні ухвалили рішення щодо введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Її отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Зараз вже прийнято рішення і воно найближчим часом буде оприлюднено - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей", - сказав Кузін.
За його словами, мова йде про людей, які:
"Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінно формування імунітету", - зазначив Кузін.
Головний санлікар підкреслив, що питання бустерної дози зараз ще розглядається.
"Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року. Наразі вона не є рекомендована", - резюмував він.
Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу за прикладом Європи, якщо в ЄС буде ухвалено таке рішення.
Додамо, у МОЗ заявляли, що початок бустерної вакцинації залежить від кількох факторів. Серед них необхідність щепити не менше 60% українців першою дозою або 50% - двома.