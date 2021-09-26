Резкий спад: в Украине выявили еще более 4 600 случаев COVID

Сообщается, что в Украине зафиксировано еще 4 647 новых подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 448 среди детей и 57 среди медиков. Госпитализированы - 2 325 человек, выздоровели - 983.

Также сообщается, что за сутки на COVID протестировали:

методом ПЦР - 23 665 человек,

методом ИФА - 5 291 человек,

экспресс-тестами - 21 065 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 392 397 человек, летальных случаев - 55 626.