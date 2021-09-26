Різкий спад: в Україні виявили ще понад 4 600 випадків COVID

Повідомляється, що в Україні зафіксовано ще 4 647 нових підтверджених випадків COVID-19, у тому числі 448 серед дітей та 57 серед медиків. Госпіталізовано - 2 325 осіб, одужали - 983.

Також повідомляється, що за добу на COVID протестували:

методом ПЛР - 23 665 осіб,

методом ІФА - 5 291 осіб,

експрес-тестами - 21 065 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 392 397 осіб, летальних випадків - 55 626.