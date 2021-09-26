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Різкий спад: в Україні виявили ще понад 4 600 випадків COVID

Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 25 вересня, зафіксовано ще понад 4 600 випадків коронавірусу в Україні. Летальних випадків - 69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що в Україні зафіксовано ще 4 647 нових підтверджених випадків COVID-19, у тому числі 448 серед дітей та 57 серед медиків. Госпіталізовано - 2 325 осіб, одужали - 983.

Також повідомляється, що за добу на COVID протестували:

  • методом ПЛР - 23 665 осіб,
  • методом ІФА - 5 291 осіб,
  • експрес-тестами - 21 065 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 392 397 осіб, летальних випадків - 55 626.

Нагадаємо, за день до цього в Україні зафіксували понад 8 000 нових випадків COVID.

Також стало відомо, що Україна вийшла на друге місце в Європі з добової смертності від COVID-19.

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Коронавірус