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"Результаты печальны": в ВОЗ прокомментировали испытания вакцины CureVac

Автор: Андрей Василюк

Ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминанат заявила в пятницу, что результаты испытания вакцины от коронавируса компании CureVac являются неутешительными. Вакцины показала эффективность всего на 47%.

Об этом Сумья Сваминанат сказала на пресс-конференции 18 июня, передает Reuters.

"Было грустно видеть результаты от CureVac", - заявила Сваминанат.

Вакцина немецкой биотехнологической фирмы CureVac оказалась эффективной лишь на 47% во время начального испытания.

Неутешительная эффективность вакцины CVnCoV от компании CureVac была обнаружена в результате промежуточного анализа. Он показал 134 случая заражения COVID-19. В исследовании приняли участие около 40 000 добровольцев из Европы и Латинской Америки.

Отметим, что на вакцину CVnCoV надеялись страны с низкими доходами.

Компания CureVac надеялась, что ее вакцина будет сертифицирована уже в этом месяце. Там заявили, что вакцинировали более 40 тысяч участников обеими дозами и они хорошо ее перенесли.

Ранее сообщалось, что на вакцину CureVac надеялись в Евросоюзе. Там подписали контракт на закупку 225 млн доз вакцины.

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