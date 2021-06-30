"Риски останутся": в ВОЗ призывают не отказываться от мер против COVID

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что появление новых вариантов коронавируса и в дальнейшем будет оставаться проблемой. Он призвал сохранять некоторые меры в отношении коронавируса.

"Мы должны быть готовы к неизбежности того, что вирусы и в дальнейшем будут для нас проблемой. Нам придется по-настоящему серьезно подумать о том, чтобы продолжать практиковать определенную степень физического дистанцирования, определенную степень ношения маски, определенную степень гигиены, определенную защиту тех, кто является наиболее уязвимым, пока есть эти неприятные вирусы вокруг, независимо от того, привиты ли мы", - сказал доктор Дэвид Набарро.

Он, в частности, призвал сохранить профилактические меры в отношении коронавируса.

"Это очень злит людей, потому что они хотят перестать быть осторожными, но это мой совет, и он основан только на изучении этих вещей в течение многих лет и заключается в том, что не круто просто отказываться от наших профилактических мероприятий сегодня, ведь мы надеемся, что это уменьшит риски, а риски останутся".