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"Ризики залишаться": у ВООЗ закликають не відмовлятися від заходів проти COVID

Автор: Андрій Василюк

Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з COVID-19 Девід Набарро заявив, що поява нових варіантів коронавірусу і надалі залишатиметься проблемою. Він закликав зберігати деякі заходи щодо коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі програми "Радіо 4", передає Sky News.

"Ми повинні бути готові до неминучості того, що віруси і надалі будуть для нас проблемою. Нам доведеться по-справжньому серйозно подумати про те, щоб продовжувати практикувати певний ступінь фізичного дистанціювання, певний ступінь носіння маски, певний ступінь гігієни, певний захист тих, хто є найбільш вразливим, поки є ці неприємні віруси навколо, незалежно від того, чи ми щеплені ", - сказав доктор Девід Набарро.

Він, зокрема, закликав зберегти профілактичні заходи щодо коронавірусу.

"Це дуже розлючує людей, бо вони хочуть перестати бути обережними, але це моя порада, і вона заснована лише на вивченні цих речей протягом багатьох років й полягає в тому, що не круто просто відмовлятися від наших профілактичних заходів сьогодні, адже ми сподіваємось, що це зменшить ризики, а ризики залишаться".

Раніше співробітник Всесвітньої організації охорони Здоров'я Сум'я Свамінатан попередила, що індійський варіант коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший, ніж початковий штам, виявлений в Ухані.

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Коронавірус