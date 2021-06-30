В России новый максимум по суточной смертности от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться, зафиксирован новый максимум по суточной смертности с начала пандемии. Также растет и суточная заболеваемость.

Об этом заявили в федеральном оперативном штабе, передает ТАСС .

Сообщается, что число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 669 против 652 днем ранее - это максимум с начала пандемии.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 135 214 летальных случаев. Условная летальность в этой стране остается на уровне 2,45%.

Также сообщается, что за сутки заболели еще 21 042 человека. А общее число зафиксированных заражений уже превысило 5,5 млн.