У Росії новий максимум з добової смертності від COVID-19
Ситуація з коронавірусом в Росії продовжує погіршуватися, зафіксовано новий максимум з добової смертності з початку пандемії. Також зростає і добова захворюваність.
Про це заявили у федеральному оперативному штабі, передає ТАСС.
Повідомляється, що кількість летальних випадків через коронавірус зросла за добу на 669 проти 652 днем раніше - це максимум з початку пандемії.
Загалом з початку пандемії в Росії зафіксовано 135 214 летальних випадків. Умовна летальність в цій країні залишається на рівні 2,45%.
Також повідомляється, що за добу захворіли ще 21 042 особи. А загальне число зафіксованих заражень вже перевищило 5,5 млн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія може ввести обов'язкове тестування на COVID при в'їзді з Росії через широке поширення штаму "Дельта".