Россия первой в мире начала вакцинировать от COVID домашних животных

По словам Мелано, прививки вакциной от коронавируса делают в частных и государственных ветеринарных клиниках, которые закупили препарат у разработчика и производителя, подчиненно Россельхознадзору.

"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", - сказала она.

Российская вакцина "Карнивак-Ков" пока что единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса для животных. Как утверждает российских разработчик, сохранение иммунитета после вакцинации этим препаратом оценивают в 6 месяцев.

Россия не единственная страна, которая работает в направлении производства COVID-вакцин для животных. Сейчас в США и Италии ведутся клинические исследования подобных препаратов.