Росія першою у світі почала вакцинувати від COVID домашніх тварин

За словами Мелано, щеплення вакциною від коронавірусу роблять у приватних та державних ветеринарних клініках, які закупили препарат у розробника та виробника, який підпорядкований Россільгоспнагляду.

"Клініки відзначають підвищений інтерес до вакцинації серед громадян з активною громадянською позицією, заводчиків, власників домашніх тварин, які часто подорожують, а також громадян, чиї тварини утримуються на вільному вигулі", - сказала вона.

Російська вакцина "Карнівак-Ков" поки що єдиний зареєстрований у світі препарат проти коронавірусу для тварин. Як стверджує російських розробник, збереження імунітету після вакцинації цим препаратом оцінюють в 6 місяців.

Росія не єдина країна, яка працює в напрямку виробництва COVID-вакцин для тварин. Зараз у США та Італії поводяться клінічні дослідження подібних препаратів.