Рост продолжается: в Украине выявили еще почти 19 тысяч случаев COVID

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили еще почти 19 000 случаев COVID. Среди регионов лидером остается Харьковская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Сообщается, что вчера зафиксировали 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368).
Также за минувшие сутки:
Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.
Напомним, ранее Национальная академия наук опубликовала новых прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, согласно которому концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.
В то же время прогнозируется, что эпидемиологические показатели будут выше пиковых, которые фиксировали в прошлые волны COVID.