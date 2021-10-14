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Зростання триває: в Україні виявили ще майже 19 тисяч випадків

Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні виявили ще майже 19 000 випадків COVID. Серед регіонів лідером залишається Харківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора зафіксували 18 881 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей - 1748, медпрацівників - 368).

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 4 633 особи;

  • летальних випадків - 412;
  • одужали - 7 630 осіб.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли - 2 597 275 осіб, летальних випадків - 59 935.

Нагадаємо, раніше Національна академія наук опублікувала нових прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, згідно з яким кінця жовтня, кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

У той же час прогнозується, що епідеміологічні показники будуть вище пікових, які фіксували в минулі хвилі COVID.

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